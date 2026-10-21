Stefano Ciampa e Andrea Di Vincenzo conquistano la seconda posizione nella manifestazione di pesca a traina, giunta alla 42ª edizione. Il team: “Un’esperienza bellissima”

Ladispoli, Todarosport sul podio della Ricciola Cup: secondo posto all’Isola del Giglio

Due catture e un secondo posto alla Ricciola Cup 2026. Il team Todarosport ha conquistato il podio nella competizione di pesca a traina con esca viva che si è svolta il 16 e 17 ottobre all’Isola del Giglio, giunta quest’anno alla sua 42ª edizione. A comporre l’equipaggio, guidato dal comandante Stefano Ciampa, anche Andrea Di Vincenzo. Un risultato che porta sul podio il nome di Todaro Sport, presente a Ladispoli con il negozio di articoli per la pesca di via Odescalchi. “Esperienza bellissima in compagnia di tantissimi amici e del team Todarosport al completo. Siamo riusciti a conquistare anche il podio, un secondo posto grazie a questi due magnifici pesci”, racconta il team nel messaggio con cui ha festeggiato il risultato.

La vittoria è andata al Team Fiammifero, guidato dal comandante Nunzio Muscia, che ha conquistato anche il premio per la ricciola più grande, con un esemplare di 11,6 chilogrammi. Alle spalle di Todarosport si è classificato il Team Captain James, del comandante Valerio Galatolo. La manifestazione affonda le sue radici nel 1985, quando Roberto Troiani fondò la gara con il nome di Ricciola Trophy. Un appuntamento nato per riunire gli appassionati di questa tecnica di pesca, unendo competizione e piacere di stare insieme. Uno spirito che torna anche nelle parole di Todarosport, che conclude il proprio messaggio con un ringraziamento agli organizzatori: “Il team Todarosport ringrazia tutto lo staff della Ricciola Cup per la bellissima esperienza”.