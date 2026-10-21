A12: chiusura notturna dello svincolo di Cerveteri-Ladispoli tra il 23 e il 24 ottobre

Disagi in vista per i pendolari e gli automobilisti in viaggio lungo la A12. Per consentire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti di illuminazione, si renderà necessaria una modifica temporanea alla circolazione stradale durante le ore notturne.
Gli orari e i dettagli della chiusura
I lavori vedranno impegnate le squadre tecniche per la manutenzione dei pali luce lungo le rampe. Per garantire la sicurezza degli operai e degli utenti in transito, lo svincolo di Cerveteri-Ladispoli sarà chiuso in entrata verso Roma.
- Quando: Dalle ore 22:00 di venerdì 23 ottobre fino alle ore 03:00 di sabato 24 ottobre.
- Direzione interessata: Traffico in ingresso verso Roma.
I percorsi alternativi
Autostrade per l’Italia consiglia agli automobilisti diretti verso la Capitale di utilizzare la Statale 1 Aurelia per raggiungere la stazione autostradale di Torrimpietra, da cui sarà possibile immettersi regolarmente sulla A12.