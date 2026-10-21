Califano: “A Tolfa e Allumiere 1000 persone senza medico, presentata interrogazione”

“A Tolfa e Allumiere si sta consumando l’ennesima emergenza sanitaria di questa Regione: oltre mille persone sono senza un medico di medicina generale e nell’impossibilità persino di farsi prescrivere un farmaco o programmare una visita di controllo. Per questo ho presentato un’interrogazione urgente al Presidente Francesco Rocca”.

“A Tolfa, l’assenza per malattia del medico titolare ha lasciato sguarnito un bacino d’utenza molto vasto. La situazione non è migliore ad Allumiere, dove la carenza dei medici di famiglia è un problema strutturale che si trascina da mesi. Le sostituzioni temporanee attivate finora sono del tutto insufficienti a coprire il reale fabbisogno, causando gravi disagi soprattutto agli anziani e alle persone più fragili, costrette a spostarsi verso i presidi degli altri Comuni”.

“Attraverso questa interrogazione chiedo di conoscere: quali interventi si intendano attivare nell’immediato per garantire la continuità assistenziale ai cittadini rimasti senza assistenza; come si intenda assicurare subito la regolare erogazione di ricette, visite e controlli, anche rafforzando le sostituzioni o potenziando i servizi nella Casa della Salute e l’Ospedale di Civitavecchia; quale piano d’azione la Giunta regionale intenda mettere in campo per superare in modo strutturale la carenza di Medici di Medicina Generale nei Comuni del distretto, evitando che la cittadinanza venga di nuovo abbandonata a se stessa”.

La tutela della salute pubblica non può essere affrontata in maniera così superficiale.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano