Cerveteri – Una strana atmosfera si respira nei corridoi dell’Istituto Cena. Tra mantelli che sventolano, bacchette magiche smarrite e un’incantevole attesa, la scuola si sta preparando a trasformarsi in una vera e propria succursale di Hogwarts. Venerdì 30 ottobre 2026 andrà infatti in scena l’evento “Harry Potter al Cena”, una giornata speciale interamente dedicata al mondo del maghetto più famoso del pianeta.

L’iniziativa vanta una sinergia speciale tra gli studenti della scuola secondaria di primo grado e i piccoli alunni della scuola primaria. A guidare e coordinare la grande macchina organizzativa è la professoressa Valeria Venturelli, referente degli eventi dell’istituto, che insieme ai ragazzi sta mettendo in piedi un programma ricco di magia, musica e divertimento.

Un programma da veri maghi

I ragazzi della secondaria vestiranno i panni di veri e propri “tutor magici” per accogliere i compagni più piccoli della primaria attraverso un percorso esperienziale unico. Nel corso della giornata si alterneranno tantissime attività:

🧙‍♂️ La Cerimonia del Cappello Parlante: per scoprire l’appartenenza alle storiche case (Grifondoro, Serpeverde, Corvonero o Tassorosso).

🎶 L’Orchestra Harry Potter: con i ragazzi pronti a far risuonare le celebri ed emozionanti colonne sonore della saga.

🧪 Laboratorio di Pozioni: esperimenti scenografici e “formule magiche” a cura dei giovanissimi alchimisti.

🧹 Gara di Quidditch: per mettersi alla prova con il famoso sport sui manici di scopa.

🎨 Truccabimbi & Merenda Magica: per completare la trasformazione e ricaricare le energie con dolci a tema.

Magia all’Istituto Cena: il 30 ottobre arriva “Harry Potter al Cena”

Mistero nei corridoi e… “gelosie” nello Star System!

In questi giorni preparatori, la febbrile attesa sta coinvolgendo l’intero istituto Cena. Tra allestimenti tematizzati, ragnatela e stendardi, gira voce che tra i banchi si stia aggirando furtivo proprio lui: il mitico Harry Potter in persona, avvistato più volte tra la biblioteca e i laboratori!

Ma la “febbre da magia” ha scatenato anche qualche inaspettato effetto collaterale: pare infatti che l’atmosfera stia fermentando anche al di fuori delle mura scolastiche. Da indiscrezioni ironiche che circolano nell’istituto, sembra che diversi altri personaggi dello star system – da supereroi a celebrità del cinema e della musica – si stiano “ribellando” per essere stati esclusi o non invitati a quello che si preannuncia come l’evento più esclusivo dell’anno!

L’appuntamento è dunque fissato per il 30 ottobre: preparate le bacchette, l’Istituto Cena è pronto a incantare tutti.