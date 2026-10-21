Maltempo, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia in aiuto a Latina e impegnati in città per un’insegna pericolante

Mattinata di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco della caserma “Bonifazi” di Civitavecchia, impegnati sia sul fronte locale che in supporto ai territori vicini colpiti dalle avverse condizioni meteo.

La prima emergenza è scattata all’alba: alle ore 05:00, una squadra è partita alla volta di Latina per prestare ausilio ai colleghi locali. La città pontina è stata infatti investita da una violenta bomba d’acqua che ha provocato estesi allagamenti in diverse zone. Gli uomini della “Bonifazi” sono giunti sul posto provvisti di equipaggiamento alluvionale e idrovore per lo svuotamento, garantendo fin dalle prime ore della mattina numerosi interventi di prosciugamento e soccorso.

Non sono mancati i problemi anche sul territorio di Civitavecchia. Alle ore 09:30, il personale rimasto in presidio nel distaccamento cittadino è dovuto correre in via Terme di Traiano n. 74. A causa delle forti raffiche di vento, una porzione dell’insegna di un’attività commerciale si è divelta, cadendo pericolosamente a terra.

I Vigili del Fuoco sono prontamente intervenuti con l’ausilio dell’autoscala AS17, provvedendo alla rimozione delle parti pendenti e mettendo in sicurezza l’intero stabile e l’area circostante per tutelare i passanti.