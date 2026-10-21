ASL Roma 4: dal 2 novembre referti e immagini radiologiche diventano digitali

Niente più file allo sportello per ritirare i referti e le immagini degli esami radiologici. A partire dal 2 novembre 2026, l’ASL Roma 4 attiva le nuove modalità di consultazione digitale, pensate per semplificare la vita ai cittadini e ridurre gli spostamenti inutili verso le strutture sanitarie della rete aziendale.

Con l’entrata in vigore del nuovo sistema, i pazienti potranno consultare e scaricare sia la documentazione scritta sia le immagini diagnostiche comodamente da casa, scegliendo tra due opzioni principali online.

1. Il Portale Radiologia dell’ASL Roma 4

Per accedere a referti e immagini ad alta definizione, l’Azienda Sanitaria ha predisposto un portale dedicato:

Come accedere: È possibile collegarsi direttamente al sito portaleradiologia.aslroma4.it oppure navigare dal sito aziendale nella sezione Servizi Online > Referto Radiologico Online.

È possibile collegarsi direttamente al sito oppure navigare dal sito aziendale nella sezione Servizi Online > Referto Radiologico Online. Credenziali di accesso: Vengono consegnate al paziente direttamente al momento dell’accettazione della prestazione.

Vengono consegnate al paziente direttamente al momento dell’accettazione della prestazione. Tempistiche e scadenza: Le credenziali e la documentazione rimarranno disponibili sul portale per 30 giorni dalla pubblicazione.

Le credenziali e la documentazione rimarranno disponibili sul portale per dalla pubblicazione. Assistenza e smarrimento: In caso di smarrimento o se fosse necessario richiedere nuovamente le credenziali o il reinvio dei file, sarà possibile inviare un’e-mail all’indirizzo dedicato indicato sulla homepage del portale.

2. Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE 2.0)

I referti radiologici saranno resi disponibili anche all’interno del proprio Fascicolo Sanitario Elettronico, accessibile tramite le consuete credenziali d’identità digitale:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

(Sistema Pubblico di Identità Digitale) CIE (Carta d’Identità Elettronica)

(Carta d’Identità Elettronica) TS-CNS (Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi)

⚠️ Nota bene: Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE 2.0) permetterà di consultare e scaricare esclusivamente il referto testuale. Per la visualizzazione o il download delle immagini diagnostiche, resta necessario utilizzare il Portale Radiologia dell’ASL.

Copie fisiche su CD/DVD: cosa cambia?

In un’ottica di dematerializzazione e riduzione degli sprechi, la consegna degli esami su supporto fisico (CD o DVD) non sarà più la modalità standard.

La copia fisica verrà rilasciata esclusivamente su esplicita richiesta del paziente e con il pagamento del relativo costo a carico del richiedente.

Un passo verso la sanità digitale

L’ASL Roma 4 invita tutta la cittadinanza a prendere visione delle nuove procedure, progettate per offrire un servizio più rapido, sicuro ed ecologico.

Immagine generata con AI