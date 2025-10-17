Ladispoli, terremoto in giunta: Forza Italia lascia l’esecutivo ma resta leale alla maggioranza

Il segretario Fabio Capuani chiarisce la posizione del partito: ritirate le deleghe e sfiduciato l’assessore Alessandra Feduzi per “linea politica differente” ma nessuna spaccatura interna.

Comunicato Ufficiale di Forza Italia Ladispoli

Coesione Interna e Legittimazione Regionale

“Forza Italia esce dalla Giunta, non dalla maggioranza. In riferimento ad alcuni articoli usciti, si precisa che non esiste alcuna spaccatura interna: Forza Italia di Ladispoli è un partito coeso ed unito che affronta le problematiche che interessano i cittadini e non insegue sussurri e grida.”

“Forza Italia ha la piena legittimazione dai vertici regionali del partito, ad iniziare dal senatore Claudio Fazzone che ringraziamo pubblicamente per la vicinanza ed il sostegno.”

Con queste parole il segretario politico Fabio Capuani ha inteso fare chiarezza su alcune vicende, ribadendo la posizione di Forza Italia all’interno dell’alleanza di Centro destra.

La Sfiducia all’Assessore Feduzi: Questione di Coerenza

“La sfiducia all’assessore Alessandra Feduzi, annunciata dal capogruppo Marco Penge in Consiglio comunale – prosegue il segretario Capuani – nasce proprio dalla volontà di essere coerenti con gli ideali di rinnovamento, servizio e collegialità che il partito si è dato.”

“All’unanimità il Direttivo di Forza Italia di Ladispoli ha scelto di prendere le distanze da un assessore che ha intrapreso una linea politica differente dalle idee progettuali del movimento. Questa scelta, per quanto dolorosa, è stata necessaria, così come riconsegnare al sindaco Grando le deleghe a Politiche Europee, Innovazione Tecnologica e Città Digitale, Agricoltura e Sanità.”

Lealtà al Voto e Azione Politica

“Sia chiaro che Forza Italia esce dalla Giunta comunale, ma non dalla maggioranza, rimanendo leale al voto degli elettori di Centro destra.”

“Continueremo la nostra azione politica tra la gente e per la gente, grazie al lavoro in sinergia della Segreteria, del Direttivo e del capogruppo consiliare, a stretto contatto con il Coordinamento regionale di Forza Italia rappresentato dal senatore Claudio Fazzone.”

“Ringraziamo Alessandra Feduzi per aver condiviso con il nostro partito una parte del percorso amministrativo.”

Forza Italia Ladispoli (Il testo è stato rilasciato dal Segretario Politico Fabio Capuani in data odierna)