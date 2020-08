Condividi Pin 2 Condivisioni

Recuperata quasi tutta la refurtiva

Ladispoli, tentano di rubare al pattinodromo: arrestati-

Avevano tentato il colpo bis nel pattinodromo comunale di Ladispoli e alla fine si sono ritrovati ammanettati dai carabinieri. Romeni ed entrambi quarantenni, la loro operazione non è passata inosservato ad un residente di via Canova che ha allertato immediatamente il 112.

Una pattuglia della stazione locale di via Livorno è intervenuta cogliendoli sul fatto ed arrestandoli sotto gli occhi del direttore sportivo e allenatore del club di pattinaggio di velocità Debby Roller Team che racconta l’accaduto. «Purtroppo hanno concesso il bis – testimonia Andrea Farris – effettuando altri danni in neanche 20 giorni. Alla società di pattinaggio artistico avevano sottratto parecchio materiale . Quando mi sono recato sul posto ho trovato i due ammanettati per terra in pista sotto alla tettoia. Sembrava la scena di un film. La refurtiva è stata recuperata quasi tutta, ancora manca qualcosa e non sappiamo dove sia». Intanto anche per questo motivo, oltre che per i problemi legati al Covid, la Debby aveva sospeso l’attività agonistica