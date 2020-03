Condividi Pin 0 Condivisioni

Dopo la conferenza stampa del presidente del Consiglio Conte i ladispolani si sono precipitati nei supermercati aperti h24 per fare scorte

Vietato spostarsi da un comune all’altro, da una Regione all’altra se non per i casi di espressa necessità (lavoro, motivi di salute, di residenza o domicilio).

Ladispoli, supermercati presi d’assalto durante la notte

Una serie di regole per cercare di contenere la diffusione del virus in maniera incontrollata.

Stop agli assembramenti ai bar, nelle strade, nelle piazze.

E per molti italiani, ladispolani compresi, è come se fosse passato il messaggio che da oggi tutte le attività commerciali, in primis quelli dei generi alimentari, avessero chiuso i battenti.

Questo dimostrano i video e le foto che testimoniano la presa d’assalto dei supermercati aperti anche in orario notturno, in tutta Italia.

E la città balneare non è rimasta immune.

Lunghe code fuori dai negozi in attesa di poter entrare e fare scorte.

Il messaggio di ieri sera del premier Conte ha mandato nel panico i cittadini.

Eppure, tra i tanti divieti, uno dei pochi che non sussiste è proprio la possibilità di poter fare la spesa durante l’emergenza coronavirus.

Inoltre, dal decreto, si apprende che i trasporti saranno garantiti con regolarità. Ciò vuol dire che anche i supermercati saranno sempre riforniti.