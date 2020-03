“Attenzione a tutte le disposizioni che valgono dal 10 marzo al 3 aprile”

⭕ AGGIORNAMENTO COVID-19 ⭕ Pubblicato pochi minuti fa il nuovo DPCM sul sito del Governo. Contiene delle misure molto più ristrettive di quello precedente.Sarà un periodo lungo e difficile per tutti ma solo se tutti quanti insieme lavoreremo nella stessa direzione attenendoci alle regole e al buon senso riusciremo ad uscirne.In questo video importanti informazioni per la cittadinanza e per gli esercizi commerciali.Ribadisco inoltre due cose fondamentali:1) ad oggi, in questo preciso istante, a Cerveteri NON ci sono casi di contagio.2) rimanete a casa e limitate ogni spostamento. Ne vale la nostra salute. La salute di tutti.Buonanotte.