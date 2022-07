Ladispoli, Summer Fest 2022: tutte le info utili

Summer Fest 2022: viabilità, area pedonale e tutte le informazioni essenziali

È tutto pronto per la terza edizione del Ladispoli Summer Fest, che quest’anno torna in Piazza Rossellini con concerti sempre gratuiti.

Venerdì 29 luglio si esibiranno Emis Killa e Mr. Rain, sabato 30 luglio sarà la volta dei Gemelli DiVersi, mentre Michele Zarrillo chiuderà la kermesse musicale domenica 31 luglio.

VIABILITÀ E AREA PEDONALE

Per tutti e tre i giorni verrà istituita l’area pedonale dalle 19:30 alle 00:30 in Piazza Rossellini, Piazza Marescotti, Viale Italia e Via Regina Margherita, nel tratto tra Via Lazio e Piazza della Vittoria.

Saranno chiuse al traffico Via Ancona, nel tratto compreso tra via Trieste e Piazza Rossellini, e Via Odescalchi, all’altezza di Piazza Rossellini, con l’obbligo di svolta a destra in direzione Piazza della Vittoria.

Sarà inoltre istituito il divieto di svolta a destra in Via Duca degli Abruzzi, all’altezza di Piazza delle Vittoria, in direzione Via Odescalchi.

ACCESSO PORTATORI DI HANDICAP

I portatori di handicap muniti del contrassegno disabili potranno accedere con la propria autovettura dal varco di Via Ancona – Via Trieste, fino ad esaurimento posti, e potranno assistere ai concerti con il proprio accompagnatore in un’area dedicata di fronte al box della Pro Loco in Piazza Rossellini.

ORARIO CONCERTI

Le esibizioni avranno inizio indicativamente alle 21:30, fino a mezzanotte.

ORDINANZA BEVANDE IN VETRO

Con l’ordinanza sindacale n.91/2022 è stato anticipato il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro a partire dalle ore 19:00 nell’area interessata dalla manifestazione.

Restano invariate tutte le disposizioni precedentemente impartire con l’ordinanza n.70/2022.

Link ordinanza n.91/2022

http://89.97.181.229/web/trasparenza/albo-pretorio?p_p_id=jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAllegato&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_id=216269&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_downloadSigned=true&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_action=mostraDettaglio&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_fromAction=recuperaDettaglio

Link ordinanza n.70/2022

http://89.97.181.229/web/trasparenza/storico-atti?p_p_id=jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAllegato&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_id=213359&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_downloadSigned=true&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_action=mostraDettaglio&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_fromAction=recuperaDettaglio