“È stata una stagione molto lunga, iniziata il 20 giugno, inserita all’interno di una fase di forte valorizzazione del sito”

Ladispoli, successo per la stagione estiva 2024 alla Grottaccia. L’Assessore Frappa: “Il risultato è andato ben oltre le più rose aspettative” –

Ladispoli, successo per la stagione estiva 2024 alla Grottaccia. L’Assessore Frappa: “Il risultato è andato ben oltre le più rose aspettative”

di Marco Di Marzio

Bella di giorno e luminosa di notte. È la Grottaccia, versione estate 2024, che ha visto la propria area archeologica e il relativo spazio teatro vivere di eventi a contatto diretto con il pubblico. Ne parliamo con l’Assessore alla Cultura del Comune di Ladispoli Margherita Frappa, in una breve intervista utile a formulare un bilancio di quanto avvenuto in questo in questo periodo, all’interno di uno dei luoghi tra i più significativi della città.

Assessore Frappa, nel ringraziarla per la disponibilità, che stagione estiva 2024 è stata quella sviluppatasi alla Grottaccia?

La stagione estiva che si è realizzata in questi due mesi alla Grottaccia si è caratterizzata per l’essere stato un periodo culturale molto intenso ed estremamente ricco di eventi di vario tipo: dalla danza al teatro, dal canto alle conferenze.

Il 18 agosto, allo spazio teatro, ultimo evento in calendario: quale il suo bilancio in merito alle iniziative svolte nel sito in questa stagione?

Il risultato è andato ben oltre le più rose aspettative. Ogni sera la Grottaccia ha registrato una presenza massiccia di spettatori, desiderosi di vivere eventi diversi rispetto a quelli proposti in Piazza Rossellini. Tante anche le persone anziane, che potevano recarsi facilmente a piedi ed avere la certezza di stare comodamente seduti.

Un calendario articolato in tre mesi, in breve Assessore può ripercorrere organizzazione ed tipologia di eventi esposti?

È stata una stagione molto lunga, iniziata il 20 giugno. Ad aprire il palinsesto sono state le scuole di danza del territorio, che si sono esibite per i loro saggi di fine anno. A seguire eventi teatrali, scuole di musica e di canto. Al fine di dare un servizio il più completo possibile, quest’anno per quanto riguarda l’organizzazione ci siamo avvalsi di una preziosa collaborazione quella dell’associazione “La Valigia dell’attore” e devo dire che abbiamo ricevuto solo complimenti da parte di chi è venuto ad assistere agli spettacoli.

L’Assessore alla Cultura del Comune di Ladispoli Margherita Frappa

E, in particolare, presso l’area archeologica?

Durante gli spettacoli è stato possibile visitare l’area archeologica adiacente l’arena, comprendente i resti di una villa romana, costituendo di fatto un’occasione per tanti cittadini che non conoscevano quell’area, seppur ubicata al centro della città. In alcune date è stato possibile ammirare mostre d’arte che si svolgevano all’interno del Criptoportico della villa. A chiudere la stagione, il 22 agosto, il GAR, gruppo archeologico romano, con una conferenza-spettacolo e, in contemporanea, una mostra d’arte.

Ricapitolando, in termini di valorizzazione del luogo, quali sono stati i traguardi raggiunti dalla Grottaccia sotto la sua gestione di Assessore da luglio 2022?

Per quanto riguarda la valorizzazione del luogo, come per tutti gli altri siti archeologici della città, in stretta collaborazione con il Gar, in esso si è compiuta un’opera profonda, caratterizzata da cura puntuale e continua, l’installazione dell’illuminazione e della cartellonistica informativa. Tutto quanto per consentirne la fruizione da parte dei cittadini.

E per chiudere, quali i prossimi obiettivi e, seppur ancora lontano, come pensa di organizzare la prossima estate 2025?

Tanti gli obiettivi fino alla prossima estate: sono assessore anche all’istruzione e a tal fine inizieremo il 5 settembre con un convegno dedicato ai docenti e alle famiglie sul tema emergente dell’Hikikomori. Sarà un convegno di sensibilizzazione su un tema poco conosciuto ma molto importante ai fini del benessere dei ragazzi. Ripartirà il progetto “A spasso nel tempo con l’Archeobus”, destinato agli alunni delle classi quinte del territorio, finalizzato alla conoscenza del patrimonio storico archeologico comunale, che nel corso dell’anno scolastico passato ha riscosso tanto successo. Appena riapriranno le scuole, inizierà la progettazione per il carnevale e nel corso del prossimo anno scolastico verrà istituita la giornata delle Scuole. Sul fronte artistico culturale stiamo già lavorando alla rassegna d’arte spettacolo che prenderà il via ai primi di dicembre e terminerà con l’Epifania. Last but not least, settembre sarà il mese di inizio dell’organizzazione della seconda edizione della Biennale internazionale d’Arte della Riviera Romana. Dopo il successo della prima edizione, realizzata in pochissimo tempo, la seconda edizione vedrà tante novità che daranno uno slancio prepotente a questa manifestazione.