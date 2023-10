Ladispoli, successo per la 6a edizione di “Adotta e Cresci una Quercia”

Anche quest’anno, domenica 22 ottobre 2023, si è conclusa con successo la 6a edizione di “Adotta e Cresci una Quercia” una iniziativa ambientale il cui scope principale è quello di sensibilizzare adulti e ragazzi sul tema ambientale molto sentito da tutti per i cambiamenti climatici in atto.

Nella centralissima piazza Rossellini le associazioni organizzatrici “Salviamo il Paesaggio litorale Roma Nord”, Scuolambiente, Comitato Rifiuti Zero Ladispoli, Natura per tutti, CO.RI.TA. e Fare Verde hanno messo a disposizione circa 50 quercette ed alcuni piccolissimi carrubi, tutti nate dai semi. Queste piccole piante dovranno essere cresciute dai cittadini adottanti per 2-3 anni per poi essere messe a dimora in terra, giardino, bosco etc.

E’ stato bello vedere cittadini adulti ma soprattutto bambini e studenti partecipare con entusiasmo. Noi lo facciamo per loro, futuri cittadini, al fine di lasciargli qualcosa di utile per l’ambiente, alberi per il loro futuro. C’è ne davvero tanto bisogno.

Concludiamo questa nota con un invito sempre in tema ambientale: domenica 12 novembre è programmata la 8a edizione de “La Marcia degli Alberi” che vedrà la partecipazione di cittadini, associazioni e classi di studenti, saranno messi a dimora almeno 25 alberelli. Per info potete contattarci al 339.2161433.