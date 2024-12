Ladispoli, successo per il “tè welcome” dell’istituto alberghiero

Si replica con una “open night” sabato 14 dicembre. Il 18 gennaio “open day”

Grande successo per il Tè Welcome dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli che sabato 30 novembre 2024 dalle 16 alle 18 ha aperto le sue porte al pubblico. Ad accogliere genitori ed aspiranti allievi c’erano la Vicepreside dell’Istituto Prof.ssa Anna Capodacqua, le Funzioni Strumentali Prof. Carlo Narducci e Prof.ssa Rosa Torino, e i membri della Commissione Orientamento Prof.ssa Giovanna Albanese, Prof. Renato D’Aloia, Prof. Salvatore Esposito, Prof.ssa Carmen Piccolo e Prof.ssa Donatella Di Matteo. Al desk, per tutte le informazioni, l’Assistente tecnica Tiziana Feliciano.

Ma erano presenti anche il Prof. Angelo Morello, Funzione Strumentale Inclusione e, nei Laboratori di Accoglienza Turistica, Cucina e Sala, i Docenti Antonio Caccavale, Michele Comito, Marco Erra, Domenico Falzarano e Salvatore Esposito con gli Assistenti Mauro Ceccobelli, Maria Liguoro, Elisabetta Mannelli, Maria Piscopo e Pietro Piccarisi. Un efficace lavoro di squadra che ha consentito di svolgere diverse dimostrazioni “sul campo” delle attività didattico-formative dell’Istituto Alberghiero, da sempre insostituibile punto di riferimento per il settore della Ristorazione e dell’Accoglienza turistica. Prezioso, sabato pomeriggio, anche il contributo dei collaboratori scolastici Francesca Corsi, Luisa Follo, Cassandra Gennaretti, Loredana Pirino e Fabio Trombetta. Ma i veri protagonisti della serata sono stati, come sempre, gli studenti del Biennio e del Triennio che hanno svolto esercitazioni pratiche nei diversi Laboratori, rispondendo alle domande degli allievi delle Scuole Medie e delle loro famiglie. Le iscrizioni on-line saranno aperte dall’8 al 31 gennaio 2025.

Prossimo appuntamento all’Istituto Alberghiero con l’Open night del 14 dicembre (ore 18-20) per concludere il 18 gennaio 2025 con un più tradizionale Open Day (9-12:30).