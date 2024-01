L’evento, aperto al pubblico fino al 31 gennaio, costituisce l’ultima delle quattro gallerie d’arte messe in calendario nella Rassegna d’Arte Contemporanea

di Marco Di Marzio

Ladispoli, successo al Centro di Arte e Cultura per l’inaugurazione della mostra “Visioni geometriche”

Nuova tappa importante per la Rassegna d’Arte Contemporanea di scena al Centro di Arte e Cultura a Ladispoli. Presso la struttura, infatti, nel pomeriggio di ieri, venerdì 5 gennaio 2024, di fronte a molti visitatori è avvenuta l’inaugurazione dell’ultima delle quattro mostre, dal titolo “Visioni geometriche”, previste in calendario per la rassegna, con all’interno opere esposte dall’artista Carlo D’Orta e dall’architetto Ruggero Lenci.

“Dopo aver vinto l’estate scorsa il premio di fotografia alla prima edizione della Biennale d’Arte della Riviera Romana, organizzata dal Comune di Ladispoli – dichiara Carlo D’Orta – , è un grande onore aver fatto parte di questa mostra allestita all’interno del Centro di Arte e Cultura, insieme all’amico Ruggero Lenci. Io faccio fotografia d’arte, cioè dipingo con la macchina fotografica, cercando nelle realtà architettoniche le immagini di astrazione geometrica e informale, immagini che esistono davvero ma che quasi mai sappiamo vedere. Grazie veramente all’Assessore alla Cultura Margherita Frappa e a tutta l’Amministrazione Comunale, iniziative, come quella portata avanti in questo centro culturale, sono fondamentali, in genere per la cultura umana ma in particolare per il nostro Paese che è un’eccellenza in questo campo.”

“Sono circa quarta le opere che ho esposto in questo centro e che si interfacciano con quelle fotografiche di Carlo D’Orta – afferma Ruggero Lenci –, essendo questa una mostra bi personale. Nelle selezione di ciò che ritenevo più idoneo da esporre sono andato a creare dei temi, da un lato astratti e dall’altro materico-astratti, senza dimenticare del tutto il tema figurativo, se non altro per analizzare la distanza raggiunta da quest’ultimo dall’astrazione artistica. L’interesse forte che io ho in questo momento è quello di capire quanto le due cose siano ambedue importanti. Farle convivere cercando di dargli i significati estratti attraverso il proprio lavoro, perché l’arte è questa, passare dal pensiero all’opera mediante gli strumenti della tela, nella pittura e del modello, nella scultura.”

“L’ultima mostra inaugurata è di grande importanza – dichiara l’Assessore alla Cultura del Comune di Ladispoli Margherita Frappa – poiché vede esporre opere di due grandi del mondo dell’arte, l’architetto Ruggero Lenci e Carlo D’Orta, fotografo e vincitore alla prima edizione della Biennale d’Arte della Riviera Romana, svoltasi a Ladispoli l’estate scorsa. Insieme a tutta l’Amministrazione del Sindaco Alessandro Grando, la circostanza ci riempie di onore e di felicità, poiché la loro professionalità artistica vedrà chiudere il prossimo 31 gennaio 2024 la Rassegna d’Arte Contemporanea al Centro di Arte e Cultura, esposizione che dal 3 dicembre scorso, tra pittura, arte, scultura, musica e presentazione di libri ha permesso alla Città di Ladispoli di poter dare un contributo di rilievo alla cultura del territorio e non solo.”

“Debbo dire onestamente che in questa circostanza presso il Centro di Arte e Cultura sono esposte opere di artisti di grande talento – dichiara il Delegato alle mostre del Comune di Ladispoli Filippo Conte – . Durante l’inaugurazione della mostra sia Carlo D’Orta che Ruggero Lenci hanno saputo dare spiegazioni tecniche molto dettagliate, frutto di una capacità artistica e professionale di livello importante. Levatura di straordinaria bellezza che ha permesso a tutta la Rassegna D’Arte Contemporanea di poter dare un contributo significativo allo sviluppo della cultura sul territorio di Ladispoli.”