Ladispoli, l’ex Consigliere Stefano Fierli annuncia la sua candidatura

"Un giovane, ma con esperienza" di nuovo in campo per Ladispoli. L'intervista

Stefano Fierli, il prossimo giugno si terranno le elezioni comunali, qui a Ladispoli e hai deciso di candidarti, perché?

Assolutamente sì, ho il piacere di candidarmi e lo faccio perché voglio portare un valore aggiunto qualitativo alla mia città, ma soprattutto per dare voce ai cittadini e a quelle che sono le loro idee e i loro progetti.

Hai deciso di sostenere l’attuale amministrazione.

Sì! Dopo cinque anni di confronto con Alessandro Grando, che stimo come persona, e del quale sono anche amico di infanzia, ho deciso per tre importanti motivi. La visione della città a misura d’uomo. La concretezza nella amministrazione della città. La continuità, perché credo nel percorso di un programma che serve a concludere le opere e ad apportare ulteriori migliorie alla città. Il mio forte senso civico mi ha fatto scegliere la lista civica “Grando sindaco”.

Credi molto nella funzione del Consiglio Comunale

C’è un motivo perché lo credo! Intanto perché Ladispoli è la città più bella d’Italia e poi per due caratteristiche fondamentali. È una città giovane con un margine di crescita esponenziale. Poi ha una storia che emerge sempre di più ed è sempre più protagonista nel tempo.

Il Consiglio Comunale è la massima assise di una città e può portare all’attenzione dell’amministrazione opportune, e particolari, attenzioni ai temi di crescita e di storia della città. Cosa pensi di poter aggiungere al Consiglio Comunale?

Io credo che la città abbia bisogno di forze moderate, centriste ed equilibrate. Per portare all’attenzione del Consiglio Comunale, quei valori che sono di democrazia e meritocrazia volti a perseguire quei concetti a quali tengono i suoi cittadini, cioè, la trasparenza e la partecipazione.

Stefano, tu sei nato a Roma ma poi sempre vissuto qui a Ladispoli

Sì, devo questa fortuna ai miei genitori, che nel lontano 1986 scelsero, non solo, di venire al mare ma anche di abitarci. Poi qui, in questa bellissima città, è continuato il mio percorso, scolastico e lavorativo e sono emerse delle passioni. Come la passione del fare che mi ha portato ad inserirmi nell’associazionismo sportivo e sociale della città. Nel tempo ho anche maturato una curiosità per politica. Ricordo una frase di quegli anni, si fa politica per essere protagonisti e non spettatori delle problematiche della città! Questa curiosità, e questa passione per la politica, l’ho alimentata fino ad arrivare a fare un corso di formazione politica. Poi sono stato eletto vicepresidente del Consiglio Comunale dei Giovani, membro del forum regionale giovanile del Lazio e, nella fase più matura, sono arrivato ad essere Consigliere Comunale con delega alle politiche giovanili. Tutto questo in una cornice di passione per la politica del fare. Oggi faccio associazionismo sportivo e sociale. Sportivo nelle tante associazioni di Ladispoli e, allo stesso tempo, anche con qualcosa di sociale attraverso l’ANCOS, che è che l’APS della Confartigianato, come referente del territorio di Ladispoli.

Stefano Fierli candidato Consigliere Comunale elezioni amministrative Ladispoli 2022

Nella vita privata chi è Stefano Fierli?

Da dodici anni sono un professionista all’interno di una grande azienda della città di Ladispoli e sono veramente soddisfatto di svolgere, e di fare, questa professione presso questa importante azienda. Mi ritengo utile e ricopro un ruolo molto importante quello di team manager dell’azienda. In realtà, sono un ragazzo della città di Ladispoli molto semplice, solare, sportivo e con tanta voglia di fare ma, soprattutto, sono una persona equilibrata e moderata.

In una sola frase?Un giovane ma con esperienza!

