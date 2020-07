Condividi Pin 12 Condivisioni

Ottanta persone circa intente a sostare in spiaggia con tende e falò a confine tra Marina di San Nicola e Fiumicino.

Ladispoli, stavano campeggiando in spiaggia: allontanati dalla Guardia Costiera –

Dopo il pic nic a ridosso degli scogli, sulla spiaggia di Marina di San Nicola che aveva suscitato diverse polemiche sui social, ora arriva anche il campeggio “fuori legge”.

Protagonisti circa 80 persone che venerdì scorso, al calar del sole avevano deciso di fare festa sulla spiaggia a confine tra Marina di San Nicola (Ladispoli) e Punta Rossa (Fiumicino).

Ladispoli, stavano campeggiando in spiaggia: allontanati dalla Guardia Costiera

Ladispoli, stavano campeggiando in spiaggia: allontanati dalla Guardia Costiera

Ladispoli, stavano campeggiando in spiaggia: allontanati dalla Guardia Costiera

Ladispoli, stavano campeggiando in spiaggia: allontanati dalla Guardia Costiera

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Guardia Costiera di Ladispoli, alcune pattuglie dei Carabinieri di Civitavecchia e di Ladispoli che hanno invitato i presenti a smontare le tende e a spegnere i falò che avevano acceso in spiaggia.

I militari hanno infatti ricordato ai presenti che il campeggio e l’accensione di fuochi in spiaggia è vietato sia dall’ordinanza sindacale del Comune di Fiumicino che da quella emessa dal Comune di Ladispoli.

Immediatamente i presenti hanno recuperato le tende e ripulito l’area che avevano occupato, abbandonando la spiaggia.

Tutto bene quel che finisce bene. Per loro non sarebbe scattata alcuna sanzione, in quanto hanno subito ripristinato e liberato l’arenile occupato in quanto inconsapevoli delle ordinanze in vigore.