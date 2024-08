Ladispoli, stasera il concerto di Russel Crowe

Russell Crowe ha già conquistato la simpatia di tutta la città. Dai suoi social infatti si vede un “Gladiatore” divertito in barca, con sullo sfondo le più belle coste della nostra penisola, cantare e ballare annunciando le date del suo tour italiano. Incredibile l’aspettativa e la curiosità che l’attore neozelandese sta suscitando in tutto il territorio.

“Ladispoli – ha commentato l’assessore al turismo e eventi, Marco Porro – ha fatto centro: questo evento proietta la nostra città negli articoli che fanno il giro del mondo e, annunciata la data a maggio, le strutture ricettive hanno raggiunto il sold out nel giro di poche ore”.

Russell Crowe è entrato nel cuore di tutti noi grazie all’interpretazione maiuscola di Massimo Decimo Meridio, protagonista indiscusso del colossal di successo, “Il Gladiatore” di Ridley Scott. Un’interpretazione che gli è valsa un Oscar come miglior attore, e diversi infortuni, che lo hanno costretto più volte a ricorrere a cure ospedaliere. L’attore, che nella sua vita non si è mai risparmiato, sbarcherà a piazza Rossellini il prossimo 3 agosto. È stato il primo evento annunciato per il calendario dell’estate 2024. Impegnato in un tour di 15 date italiane e 30 in tutta Europa, l’attore Hollywoodiano si diverte e sfoggia in tutte le occasioni l’immenso amore che lo lega al nostro Paese.

“Sarà senza dubbio Russell – ha proseguito Porro – il main event dell’estate 2024 a Ladispoli, in un weekend di livello incredibile, completato da Clementino e Clara. L’attore, da sempre appassionato di musica, ha condotto una parallela carriera musicale. Ovviamente il grande schermo gli ha regalato il successo, una notorietà planetaria, ma le sue band lo hanno sempre accompagnato, progetto dopo progetto. Il primo contatto con il management di Russell Crowe è avvenuto quasi per gioco: ci siamo meravigliati del fatto che già conoscessero la realtà di Ladispoli (loro stessi hanno subito proposto la data del 3 agosto). Per noi è stata la controprova che stiamo facendo un lavoro eccezionale per questa città: essere inseriti in un tour con tappe prestigiose come il Colosseo o Pompei, ci fa capire quanto il brand Ladispoli si stia affermando e di questo, innegabilmente, ne giovano tutti”.

“Questi eventi – ha concluso Porro – sono un volano per le nostre piccole aziende su strada, per le strutture ricettive e per tutto il territorio. Ci siamo attivati subito, quando abbiamo capito che c’era la possibilità di portare a casa un risultato così clamoroso, io, il sindaco Alessandro Grando e il presidente della Pro Loco Claudio Nardocci siamo stati determinati a scrivere una pagina incredibile della storia della nostra amata Ladispoli. Un concerto live fatto di buon blues e rock, con qualche bella cover a sorpresa, come ha improvvisato Russell nella meravigliosa cornice di Pompei intonando una hit dei Ricchi e Poveri. Il 3 agosto 2024 non prendete impegni: Piazza Rossellini, proprio al centro di Ladispoli e ovviamente in formula gratuita, ospiterà Russell Crowe in un concerto dal vivo con il suo gruppo “The Gentleman Barbers”. Lo slogan di quest’anno è: un’estate da Oscar. Prepariamoci a vivere un weekend dove la nostra città, ovvero tutti noi, saremo i protagonisti di un evento senza precedenti”.

LADISPOLI SUMMER FEST, INFORMAZIONI UTILI

È tutto pronto per la quinta edizione del Ladispoli Summer Fest, che a partire da domani torna in Piazza Rossellini con concerti di grandi artisti, sempre ad ingresso gratuito.

Il programma prevede le seguenti esibizioni: venerdì 2 agosto si esibirà il rapper Clementino, sabato 3 agosto sarà la volta del Premio Oscar Russell Crowe con la band “The Gentlemen Barbers”, mentre la cantante Clara chiuderà la kermesse musicale il giorno successivo.

Di seguito si riportano tutte le informazioni utili per la fruizione degli eventi:

AREA PEDONALE E VIABILITA’

Per tutti e tre i giorni della manifestazione verrà istituita l’area pedonale dalle ore 19:00 alle ore 01:00 in Piazza Rossellini, Piazza Marescotti e Viale Italia.

Saranno inoltre chiuse al traffico Via Ancona (tratto compreso tra via Trieste e Piazza Rossellini) e Via Odescalchi (tratto compreso tra Via Trento e Piazza della Vittoria).

PARCHEGGIO AUTOMOBILI

Il parcheggio pubblico gratuito più vicino è situato in Via Firenze, distante circa 600 metri dall’area del concerto. Si invitano comunque i cittadini, nei limiti del possibile, a prediligere spostamenti con mezzi alternativi.

ACCESSO E PARCHEGGIO PORTATORI DI HANDICAP

I portatori di handicap, muniti del contrassegno disabili, potranno accedere e parcheggiare la propria autovettura dal varco di Via Ancona – Via Trieste e potranno assistere ai concerti con il proprio accompagnatore in un’area dedicata, di fronte al box della Pro Loco in Piazza Rossellini.

ORARIO CONCERTI

Le esibizioni avranno inizio indicativamente alle 21:30, fino a mezzanotte circa.

ORDINANZA ALCOLICI E BEVANDE IN VETRO

Con l’ordinanza sindacale n.85/2024 è stato anticipato il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro a partire dalle ore 19:00 nell’area interessata dalla manifestazione.

Restano invariate tutte le disposizioni precedentemente impartire con l’ordinanza n.63/2024