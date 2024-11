Da lunedì 2 dicembre temporaneamente sospesa l’apertura straordinaria dello sportello demografico

L’Amministrazione comunale rende noto che da lunedì 2 dicembre 2024 è sospesa temporaneamente l’apertura straordinaria dello sportello demografico per il rinnovo in urgenza delle carte di identità senza appuntamento. In ogni caso, per motivate urgenze, sarà possibile rivolgersi a [email protected]

L’ufficio fornirà a ciascun utente le necessarie indicazioni.