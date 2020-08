Condividi Pin 58 Condivisioni

Investite due persone che per fortuna non sarebbero gravi

Ladispoli, s’incastra la scarpa nell’acceleratore e finisce quasi dentro la gelateria –

Tragedia sfiorata ieri pomeriggio nei pressi di piazza dei Caduti a Ladispoli. Una Smart sarebbe finita quasi addosso alla gelateria che si trova nei pressi della piazza, investendo due persone.

Secondo una prima ricostruzione, a quanto pare, una delle scarpe del conducente (dei sandali) si sarebbe incastrata nell’acceleratore facendo perdere il controllo del mezzo che così sarebbe finito fuori strada.

Due persone che si trovavano in quel momento proprio nei pressi della gelateria sarebbero state investite ma non in maniera grave.

I due sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso ma per fortuna solo tanto spavento e qualche ferita.