Ladispoli si tinge di storia, il 19 luglio esposizione di auto d’epoca in Viale Italia –

Un tuffo nel passato tra motori, cromature scintillanti e design intramontabili. Sabato 19 luglio 2025, a partire dalle ore 19:00, l’Associazione Volanti Storici Ladispoli, guidata con passione da Pasquale e Fabio, invita cittadini e visitatori a un evento imperdibile per tutti gli amanti delle quattro ruote.

Per l’occasione, Viale Italia, cuore pulsante della città, sarà completamente pedonalizzato e si trasformerà in una vera e propria passerella a cielo aperto. I protagonisti? Splendidi esemplari di auto d’epoca che abbracciano un periodo storico che va dagli anni ‘50 agli anni ‘80, simboli di eleganza, stile e storia del motorismo italiano e internazionale.

Sarà un momento unico per ammirare da vicino questi autentici gioielli, respirare l’atmosfera retrò che solo le auto d’altri tempi sanno regalare e scambiare due chiacchiere con appassionati e collezionisti.

L’iniziativa, aperta a tutti, è pensata per far rivivere la magia di un’epoca che ancora oggi continua a far battere il cuore di giovani e meno giovani.

Dove: Viale Italia – Ladispoli (zona pedonale per l’occasione)

Quando: Sabato 19 luglio 2025, dalle ore 19:00

Per informazioni:

Pasquale: 339 4424498

Fabio: 347 7846786

L’Associazione Volanti Storici Ladispoli vi aspetta per condividere la passione per i motori e celebrare la bellezza intramontabile delle auto storiche.