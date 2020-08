Condividi Pin 3 Condivisioni

La prima gara ufficiale domenica 20 settembre

Ladispoli, si comincia: la società ufficializza il programma di amichevoli precampionato-

Sarà un precampionato molto intenso quello che attenderà il Ladispoli, che lunedì 17 agosto tornerà in campo per la sospirata ripresa degli allenamenti in vista dei primi impegni ufficiali.

La prima gara ufficiale domenica 20 settembre, con i rossoblù impegnati nel preliminare di Coppa Italia. Per l’avvio del campionato di Eccellenza invece si dovrà attendere fino a domenica 27 settembre.

Nel frattempo la società ha organizzato un fitto programma di amichevoli.

Si parte sabato 29 agosto al campo “Angelo Sale” di Ladispoli dove i padroni di casa incontreranno il Fonte Meravigliosa.

Mercoledì 2 settembre e sabato 5 settembre i ragazzi di mister Scorsini saranno ospiti rispettivamente di Boreale Don Orione e Monterosi.

Sabato 12 settembre l’avversaria di turno sarà il Casal Barriera mentre il 16 settembre fari puntati sull’ultima amichevole quando i rossoblù sfideranno il Fregene-Maccarese.