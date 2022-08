Ieri l’operazione di rimozione da parte degli agenti della Polizia locale con il supporto della Polizia di Stato

Ladispoli: sgomberati i camper a via del Tritone –

Sono stati portati via, come già annunciato con l’ordinanza firmata dal sindaco Alessandro Grando, i camper di via del Tritone.

Una vicenda, quella dell’accampamento “abusivo” che insiste da anni sulla zona e che nel tempo aveva trasformato la stessa via non solo nel “rifugio” dei senza fissa dimora, ma anche un parcheggio per i camperisti che arrivavano in città per trascorrere una giornata o un week end al mare.

E così viste le possibili conseguenze sotto il profilo igienico sanitario, per non parlare poi delle rimostranze dei residenti, l’amministrazione ha deciso di prendere provvedimenti facendo sloggiare i mezzi.

Al momento dello sgombero erano presenti solo due senza tetto, uno dei quali è stato svegliato dal trambusto causato dal carroattrezzi.

Ora i senza tetto che inizialmente insistevano proprio su via del Tritone sono state trasferiti in un’altra area: il parcheggio alle spalle della stazione ferroviaria sulla Settevene Palo che a quanto pare non dovrebbe essere di proprietà comunale ma provinciale.

Il tutto in attesa dell’attivazione dei progetti finanziati con i fondi del Pnrr.

«La scorsa settimana – dichiara Fiovo Bitti – è stato attivato il progetto relativo alla disabilità, mentre proprio in queste ore sono stati formalizzati i due progetti sulla povertà estrema e i senza fissa dimora per 1,8 milioni di euro. A settembre il ministero ci chiamerà per la firma della convenzione così potranno iniziare i lavori».

Tra le attività da portare avanti, come spiegato sempre dal delegato , ci sarà anche la richiesta all’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alle mafie e alla criminalità organizzata, per l’individuazione, magari sul territorio, di edifici adatti a poter essere riconvertiti per le nuove necessità.