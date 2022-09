Ladispoli, settembre di appuntamenti alla libreria Scritti&Manoscritti –

La libreria Scritti&Manoscritti comunica in una nota i seguenti appuntamenti previsti per settembre 2022:

“Iniziamo con un incontro che non vediamo l’ora di fare: ANDREA POMELLA torna a trovarci e lo fa per parlarci del suo ultimo romanzo edito da Einaudi dal titolo IL DIO DISARMATO. Il romanzo racchiude dentro di sé tutti gli aggettivi possibili: storico, politico, lirico, documentario. Sono tutti e non è nessuno. Sì perché Andrea decide di raccontare una Storia, quella con la S maiuscola, senza farne la solita storia e prende l’evento che ha generato la più grave frattura emotiva, politica e sociale della storia repubblicana: il rapimento di Aldo Moro e il massacro dei cinque agenti della scorta. Un attacco che dura tre minuti e in tre minuti viene totalmente riscritto il futuro del Paese. Romanzo, saggio, documentario…così come gli aggettivi che spiegano ma non etichettano questa storia, allo stesso modo nessun genere letterario sembra racchiudere alla perfezione ciò di cui si parla. Siamo infatti nel campo della letteratura e gli scrittori sanno prendere quei tre minuti e dilatarli all’infinito o condensarli in pochissime righe. Andrea ci regalerà questo incontro che, ne siamo convinti, vi lascerà senza parole. La prenotazione è, come al solito, consigliata e potete scriverci una mail. In alternativa potete passare in libreria ma sappiate che prendiamo prenotazioni solo in cambio di qualcosa da mangiare.

L’altra mega notizia che vogliamo condividere con voi è l’inizio di una collaborazione con la Scuola Holden di Torino. Sì, avete capito bene…proprio QUELLA Scuola Holden! Si tratta di un laboratorio di scrittura che terremo in libreria con una docente d’eccezione: Michela Monferrini. Come dite? Volete saperne di più? E allora non vi resta che cliccare qui! —-> Grand Tour Holden

In ultimo, vogliamo ringraziarvi di tutto cuore per il sostegno che ci dimostrate ormai da tanti anni. È vero, ci è arrivato un bellissimo riconoscimento dal Ministero della Cultura che ci ha inserito nell’albo delle Librerie di Qualità ma il risultato si raggiunge con una squadra che vince e voi, cari i nostri lettori di razza, siete la squadra migliore che ci potesse capitare. Grazie! (Vi va di leggere l’articolo? Lo trovate qui! —> Albo Librerie di Qualità )

Ah, un’ultimissima cosa! Dalla prossima mail vi manderemo le nostre notizie con un vestitino tutto nuovo che speriamo possa incontrare i vostri gusti…Scritti cresce! Continuate a seguirci!”