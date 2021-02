Share Pin 1 Condivisioni

Per gli utenti del servizio mensa c’è la mail dedicata per ottenere assistenza

Ladispoli: servizio mensa, modalità di comunicazione –

Ladispoli: servizio mensa, modalità di comunicazione

L’assessore alla Pubblica istruzione, Fiovo Bitti, invita gli utenti del servizio mensa, qualora ci fossero segnalazioni di pagamenti non ancora registrati sul sistema e-Civis o incongruenze sull’anagrafica del tutore pagante o del bambino, ad inviare una mail a [email protected].

Alla stessa mail, per coloro che le abbiano smarrite o dimenticate, è possibile richiedere le credenziali per accedere al sistema gestionale.

“Ribadiamo – ha commentato Bitti – che il sistema invia il sollecito di pagamento in automatico, ma se si è in regola con i pagamenti non è un problema. Può accadere che nonostante l’utente abbia effettuato il versamento la somma non sia ancora nel sistema a causa di ritardi di comunicazione da parte di Poste o di altro soggetto presso cui si è effettuato il pagamento stesso. La mail [email protected] è dedicata all’assistenza per gli utenti del servizio mensa”.

(torna a Baraondanews)