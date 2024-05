Ladispoli, sei agenti stagionali a supporto della Polizia Locale

Potenziamento della Polizia Locale in vista della stagione estiva nel comune di Ladispoli

Indetto il concorso per potenziare la sicurezza locale della città, in vista della stagione estiva che vede come sempre un aumento significativo della popolazione. Le figure da inserire saranno 6, i Vigili resteranno in servizio fino a settembre, come tutti gli anni.

I requisiti per poter partecipare sono: diploma di scuola superiore quinquennale, adeguata conoscenza della lingua italiana, idoneità psico-fisica, patente B e disponibilità full-time. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere trasmessa entro le 14 del 6 giugno attraverso il portale del reclutamento InPA (per accedere alla piattaforma occorre essere in possesso di credenziali Spid, Cie, Cne o eIDas).

Durante il periodo estivo la viabilità della città aumenta in modo significativo, sono previsti infatti per gli agenti anche mezzi più pratici per muoversi come biciclette e quad per essere agevolati nei movimenti e contenere gli automobilisti più indisciplinati, che sostano e si fermano in modo decisamente “selvaggio”.