Garau e Ciarlantini: “Il sindaco cerca di fare cassa sulle spalle dei cittadini”

Ladispoli, saldo stralcio: Governo Civico contro Grando –

“Il sindaco Grando in un momento di grande difficoltà economica per i cittadini ha deciso di rincarare la dose, portando una delibera in consiglio comunale, per non aderire al saldo e stralcio delle sanzioni e spese comunali sulle cartelle”.

Lo segnalano i consiglieri comunali di Governo Civico, Roberto Garau e Daniela Ciarlantini.

“Noi riteniamo che in questo momento, dove il disagio economico diventa sempre più stringente, sarebbe stato opportuno aderire, è per questo che abbiamo insistito in consiglio comunale per far comprendere quanto sarebbe stato giusto, non solo per aiutare i cittadini, ma per facilitare l’incasso di importi importanti per il bilancio comunale, in questo modo le sanzioni sarebbero state pagate (giustamente) ma tolte da interessi e costi aggiuntivi, con percentuali assurde, cosa che hanno fatto la maggior parte dei Sindaci.

La città deve sapere come il sindaco cerca di fare cassa sulle spalle dei cittadini”.