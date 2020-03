Condividi Pin 30 Condivisioni

Il sindaco Alessandro Grando: “La salute dei cittadini viene sempre al primo posto”

Ladispoli, sagra posticipata e festeggiamenti per San Giuseppe annullati –

Niente festeggiamenti per il Santo Patrono.

Questa la decisione presa dal sindaco Alessandro Grando alla luce del nuovo decreto del governo Conte che ha imposto la sospensione delle attività scolastiche e dato precise prescrizioni come quella di mantenere un metro di distanza tra una persona e l’altra.

Buone speranze invece per garantire la Sagra del carciofo romanesco ma in altre date.

“Alla luce dell’ultimo decreto emanato dal Governo – ha spiegato il primo cittadino – con il quale sono state sospese tutte le manifestazioni e gli eventi fino al 3 aprile, di comune accordo con la Pro Loco abbiamo deciso di posticipare la sagra in programma per il 17, 18 e 19 dello stesso mese”.

“Non abbiamo la certezza – ha proseguito Grando – che in quelle date l’emergenza sanitaria sarà stata superata e che le misure adottate per contenere l’epidemia non saranno prolungate, se non addirittura inasprite”.

“La salute dei cittadini – ha proseguito Grando – viene sempre al primo posto, quindi non abbiamo altra scelta”.

Ma la città balneare non ha alcuna intenzione di rinunciare all’evento, soprattutto per non arrecare danno ai vari commercianti che ogni anno attendono la sagra e che potrebbero risentire economicamente di un suo annullamento.

La nuova data al momento non c’è. Da palazzo Falcone attendono infatti gli aggiornamenti “alla luce degli sviluppi della vicenda coronavirus”. A quel punto “renderemo note le nuove date”.

Ovvio che slittando a dopo il mese di aprile sarà più difficile riuscire a mantenere viva la sola tradizione del carciofo, legato ovviamente alle condizioni climatiche.

Proprio per questo motivo, quest’anno la tradizionale sagra del carciofo romanesco si trasformerà nella sagra “dei prodotti tipici del territorio”.

“Ovviamente – ha concluso Grando – anche le manifestazioni in programma per i festeggiamenti del Santo Patrono di Ladispoli sono annullate”.