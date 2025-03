Ladispoli, Sagra del Carciofo Romanesco: emessa l’ordinanza che regola la vendita e il consumo di alcolici –

L’Amministrazione comunale rende noto che il Sindaco Alessandro Grando ha firmato un’ordinanza che regola la vendita di bevande alcoliche e super alcoliche durante la Sagra del Carciofo romanesco, che si terrà a #Ladispoli da venerdì 11 a domenica 13 aprile 2025.

L’ordinanza vieta ai chioschi di “Piazza dei Sapori d’Italia, alle attività di commercio su area pubblica, alle attività di vicinato, agli pubblici esercizi e alle attività di artigianato di vendita di alimenti e bevande, posti all’interno dell’area ricompresa tra la ferrovia Roma/Civitavecchia, il demanio marittimo il fiume Vaccina e il fiume Sanguinara:

a partire dalle ore 20:00, la somministrazione e la vendita da asporto di bevande, di qualsiasi natura, in contenitori di vetro e lattine;

a partire dalle ore 20:00, la vendita da asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, fatta salva la somministrazione in bicchieri di plastica/carta/altro materiale, che potrà avvenire fino alle ore 23:00;

la somministrazione di bevande alcoliche e super alcoliche dopo le ore 23:00, fatta salva la somministrazione nei locali pubblici e nelle pertinenze a loro concesse, ancorché su suolo pubblico.

Inoltre l’ordinanza dispone che la somministrazione dalle ore 20:00 per le attività non ricomprese nel pubblico esercizio avvenga, in maniera moderata, solo tramite l’utilizzo di bicchieri in plastica/carta/altro materiale (preferibilmente di tipo biodegradabile).

Infine, a tutte le attività che somministrano alimenti e bevande, è fatto obbligo di munirsi di appositi e capienti contenitori per la raccolta differenziata di vetro, plastica, metallo.