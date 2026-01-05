Ladispoli, Sagra del Carciofo Romanesco 2026: pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione dei posteggi agli operatoti commerciali –
Il Comune di Ladispoli informa che è stata indetta la procedura pubblica per l’assegnazione dei posteggi destinati agli operatori commerciali in occasione della 73ª Sagra del Carciofo Romanesco, uno degli eventi enogastronomici più attesi del territorio.
La manifestazione, che celebra il Carciofo Romanesco, rappresenta un appuntamento storico capace di richiamare ogni anno migliaia di visitatori, valorizzando le eccellenze locali, la tradizione agricola e il tessuto economico della città.
Gli operatori interessati a partecipare potranno presentare domanda secondo le modalità e i termini indicati nell’avviso pubblico, disponibile sul sito istituzionale del Comune. Il bando contiene tutte le informazioni utili relative ai requisiti, alla documentazione richiesta e alle modalità di assegnazione dei posteggi.
Un’opportunità importante per commercianti, produttori e operatori del settore di essere protagonisti di una delle sagre più rappresentative del Lazio.
Tutti i dettagli e la modulistica sono consultabili sul portale ufficiale del Comune di Ladispoli.
https://www.comune.ladispoli.rm.it/novita/avvisi/sagra-del-carciofo-romanesco-2026-avviso-pubblico-per-assegnazione-posteggi-operatori-commerciali?fbclid=IwY2xjawPIk0RleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFuUWdGejQ2bkExN3BYakdRc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHqZBgcPl97pLQUG-kqC0DX92h5x9PPvfqZEKdSg_MDnftB70sO9b7hdUHRPH_aem_u_kzM8HtR7dQXSdd4m3EUA