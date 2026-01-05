Il messaggio di cordoglio del Sindaco Alessandro Grando e dell’Amministrazione comunale

Ladispoli piange la scomparsa di Sarah Catania –

La Città di Ladispoli si stringe con profonda commozione attorno alla famiglia e ai cari di Sarah Catania, venuta a mancare lasciando un grande vuoto nella comunità cittadina.

Tantissime le persone che in queste ore stanno ricordando Sarah con affetto e riconoscenza. Una presenza amata e stimata, che ha saputo farsi voler bene per il suo sorriso, la sua disponibilità e la sua dedizione al lavoro.

Il Sindaco Alessandro Grando, interpretando il sentimento dell’intera città, ha voluto esprimere pubblicamente il proprio cordoglio:

“Sarah faceva parte della grande famiglia del Fourx, dove ha lavorato con il sorriso, con il cuore e con grande dedizione.

A nome dell’Amministrazione comunale, della Città di Ladispoli e a titolo personale, rivolgo a tutti i suoi cari le più sentite condoglianze in questo momento di grande dolore.”

L’Amministrazione comunale si unisce al lutto, condividendo il dolore di chi ha conosciuto e voluto bene a Sarah, rinnovando la propria vicinanza alla famiglia in questo momento così difficile.