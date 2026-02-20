Ladispoli, sabato l’inaugurazione della sede di Forza Italia

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Forza Italia

Alla presenza di esponenti nazionali, regionali e provinciali del partito, sabato 21 febbraio alle ore 10.30 sarà inaugurata la nuova sede di Forza Italia in via suor Maria Teresa Spinelli 14/C a Ladispoli. Interverranno l’euro parlamentare Salvatore De Meo, il senatore Maurizio Gasparri, l’onorevole Alessandro Battilocchio, il capogruppo alla Regione Lazio Giorgio Simeoni, il consigliere regionale Fabio Capolei e l’onorevole Francesco Giro.

“Con l’apertura della nuova sede – afferma il segretario politico Fabio Capuani – Forza Italia rafforza la presenza sul territorio di Ladispoli, offrendo ai cittadini la possibilità di avere un prezioso punto di riferimento per proposte, suggerimenti e segnalazioni. Una finestra sempre aperta per costruire insieme alla popolazione un progetto per una Ladispoli a misura d’uomo, vivibile ed in grado di fronteggiare la costante crescita abitativa. La presenza di autorevoli esponenti nazionali del partito conferma la coesione

con i vertici di Forza Italia in ottica della preparazione del programma per le elezioni comunali del prossimo anno per le quali auspichiamo un Centro destra coeso ed unito con tutte le sue componenti”.

Previsti durante l’inaugurazione della sede anche gli interventi del segretario politico Fabio Capuani, del capogruppo consiliare Marco Penge e della coordinatrice di Azzurro Donna, Felicia Caggianelli. Alla manifestazione sono state invitate tutte le forze politiche ed amministrative di Ladispoli.