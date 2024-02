Appuntamento ore 10:00

Ladispoli: sabato 17 febbraio, presso Fitness Suite “Il Gabbiano”, “I piccolissimi Nati per Leggere”

La Biblioteca vi invita ad un nuovo appuntamento del ciclo I piccolissimi Nati per Leggere: letture dedicate ai bambini da 0 ad 1 anno e alle famiglie in attesa, a cura del Gruppo Volontari Nati Per Leggere di Ladispoli.

Questa volta i volontari escono dalle consuete mura della Biblioteca e vi aspettano Sabato 17 febbraio, alle ore 10:00, al centro sportivo Fitness Suite “Il Gabbiano” di Ladispoli: nella zona interna, presso il Garage Bar, sarà allestito uno spazio confortevole dove leggeranno storie ai bambini e saranno disponibili per tutte le informazioni alle famiglie presenti.

Forse non tutti sanno che NPL è il programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, ed ha come finalità quella di spiegare l’importanza della lettura in famiglia: leggere insieme al proprio bambino sin dalla più tenera età, e addirittura prima che nasca, è un’abitudine che permetterà di stabilire con lui un rapporto e un legame importanti, migliorerà la sua vita emotiva e lo sviluppo intellettuale, arricchendo il suo mondo interiore, il suo linguaggio, le sue idee e le sue immagini mentali.

Si tratta di un gesto semplice che contribuirà a renderlo un giovane adulto abituato all’ascolto e probabilmente anche un futuro lettore!

La partecipazione è libera e gratuita ma è necessaria la prenotazione ai contatti della Biblioteca.