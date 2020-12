Share Pin 5 Condivisioni

Il Sindaco lo ha appena annunciato: ”Garantite tutte le condizioni di sicurezza e decoro”

Ladispoli, riqualificata l’area cani di Viale Europa

“Abbiamo ritenuto opportuno intervenire con la massima priorità per garantire le condizioni di sicurezza e di decoro”. Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha annunciato che si sono appena conclusi i lavori di riqualificazione dell’area destinata allo sgambamento cani di Viale Europa.

“E’ stata sistemata – ha proseguito Grando – la recinzione esterna verso la strada e, di concerto con il condominio attiguo, anche quella a confine con la loro proprietà. All’interno dell’area cani è stata posizionata anche una pensilina con l’ombreggiante. Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto, l’area cani di viale Europa è una delle più frequentate della nostra città ed era indispensabile intervenire per garantire ai nostri amici a quattro zampe tutta la sicurezza necessaria. A breve, infine, verrà riqualificata anche l’area cani di via Firenze, siamo in attesa del nullaosta dell’autorità di bacino”.