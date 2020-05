Condividi Pin 0 Condivisioni

Ladispoli, ripartiti i lavori di rifacimento del manto stradale

“Oggi, dopo la pausa invernale, sono finalmente ripartiti i lavori di rifacimento del manto stradale nella nostra città.

Anche in questo secondo step gli interventi riguarderanno numerose vie di Ladispoli, a cominciare dai tratti non completati di via Genova e via Flavia.

Sarà completamente riasfaltato anche il piazzale dove si svolge il mercato del martedì e della domenica.

Nei prossimi giorni, non appena approvato in Giunta il progetto complessivo, renderemo noto l’elenco di tutte le vie interessate dai lavori.

Ringrazio l’Assessore Veronica De Santis e l’Ufficio Manutenzioni che stanno lavorando con grande professionalità su uno dei progetti più importanti e attesi dalla nostra città”.