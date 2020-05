Condividi Pin 0 Condivisioni

La presenza di determinati accessori auto può rendere la guida più comoda e più sicura, in un veicolo pulito e dall’aspetto perfetto. Nel catalogo ci sono tantissimi accessori divisi per categorie, prodotti molto utili per qualunque automobilista. Vediamo quali sono le principali categorie e i prodotti offerti divisi per sezioni.

Elettronica. Esistono molti accessori e gadget elettronici utili per la propria automobile, dai vari adattatori Bluetooth fino ai navigatori satellitari. Tutti questi accessori puntano a far mantenere la concentrazione del conducente sulla strada, evitando che debba effettuare altre azioni mentre guida.

Carrozzeria. Tra i prodotti per la cura e la pulizia dell’auto ci sono deodoranti auto, tantissimi strumenti per pulire la carrozzeria o l’interno dell’abitacolo, come spazzole, raschietti, panni e accessori lavavetro. Grazie a questi prodotti, l’auto può rimanere sempre pulita all’esterno e all’interno.

Tappetini. Anche questi accessori aiutano a mantenere l’auto più pulita. In particolare, evitano che la sporcizia aderisca al pavimento dell’abitacolo, sono più semplici da pulire, alcuni modelli sono anche intercambiabili. Esistono tappetini anche per contenere oggetti, come un cellulare, sul cruscotto.

Esterno auto. Gli accessori da tenere all’esterno del veicolo sono portapacchi, catene da neve, telai per targa, copri ruota, deflettori. Alcuni accessori servono a proteggere l’esterno dell’auto, mentre altri servono a trasportare più facilmente oggetti. Coperture. Esistono cover per i sedili (copri sedili), per il volante, per le gomme o anche per tutto il veicolo.

Emergenze. In caso di guasti, a varie vuoi emergenze, non ci sono molti attrezzi e strumenti utili. Compressori aria, pompe, martinetti, lampade, chiavi, badili, kit di riparazione gomme, chiavi a X, caricabatterie con cavi. Inoltre, tra le attrezzature della reggenza ci sono anche i kit di primo soccorso, martelli di emergenza, estintori, torce e triangoli, giubbotti di sicurezza. Alcuni di questi accessori sono obbligatori nel veicolo.

Traino. In caso di necessità di traino, gli accessori indispensabili sono funi e cavi da traino.

Parasole. Si tratta di alette che proteggono la tappezzeria interna dell’abitacolo dai raggi diretti del sole.

Borse e organizer. Ce ne sono di tanti tipi, molti per il bagagliaio, tra cui reti e borse. Servono per organizzare nel modo più comodo gli oggetti trasportati.

Comfort. Per aumentare i livelli di comfort all’interno dell’abitacolo si usano i cuscini da viaggio, collari, deumidificatori.

Animali. Per trasportare animali in auto si possono usare varie coperture per proteggere i sedili, trasportini, che garantiscono di mantenere l’interno pulito e di far viaggiare in tutta sicurezza il nostro amico a quattro zampe.

Bambini. Gli accessori per il trasporto di bambini nell’auto sono seggiolini per bambini di ogni età e alzabimbo per i bambini più grandi.

Frigo. I frigoriferi da auto servono per tenere al fresco bevande e alimenti quando si fa un viaggio.