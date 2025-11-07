Il Circolo PD Ladispoli “Luciano Colibazzi”: “Serve il coraggio civico dei cittadini per far muovere il Comune?”

Ladispoli, rimossi i rifiuti speciali abbandonati alla Stazione. Il PD: “C’è voluto l’esposto di un cittadino dai Carabinieri” –

All’inizio di maggio un cittadino segnalò la presenza di rifiuti speciali e pericolosi abbandonati lungo un tratto di marciapiede nel Piazzale della Stazione di Ladispoli. La segnalazione fu immediatamente inoltrata dal nostro Circolo all’Assessorato competente, nella speranza di un intervento rapido.

Tuttavia, nelle settimane successive nulla accadde. Di fronte all’inerzia dell’Amministrazione, abbiamo scelto di portare la questione all’attenzione dell’opinione pubblica, diffondendo foto e comunicati per denunciare lo stato di degrado in una delle aree più frequentate della città.

I mesi sono trascorsi senza che la situazione cambiasse. Soltanto a fine ottobre, lo stesso cittadino che aveva segnalato il problema in primavera ha deciso di rivolgersi alla Stazione dei Carabinieri per presentare un esposto formale.

E, quasi per magia, nel giro di 48 ore i rifiuti sono stati prima recintati e poi finalmente rimossi.

Coincidenze? Noi pensiamo di no.

Questo episodio solleva una domanda che non può restare senza risposta: abbiamo un’Amministrazione comunale che si attiva solo per timore di denunce? È davvero necessario l’intervento dei Carabinieri perché si compiano azioni di normale amministrazione?

A quanto pare sì.

Un ringraziamento sincero va al cittadino che, con il suo gesto, ha dimostrato un autentico senso civico e un profondo amore per la città.

Per l’Amministrazione comunale, invece, non possiamo che esprimere un giudizio negativo: la cura del territorio non può dipendere dalla paura delle segnalazioni, ma dal rispetto per la comunità.

Circolo PD Ladispoli “Luciano Colibazzi”