Ladispoli, rilevatore per lo svolgimento indagini Istat: pubblicato l’avviso –

Pubblicato l’avviso per la formazione di una graduatoria per soli titoli per il conferimento di incarichi di rilevatore per svolgimento indagini Istat.

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata utilizzando il modulo predisposto e dovrà pervenire nel termine perentorio delle ore 10:00 del 28 settembre 2022 all’Ufficio Protocollo del Comune di Ladispoli sito Piazza Giovanni Falcone 1 ovvero inviata per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [email protected]

L’oggetto della domanda deve riportare: candidatura per la graduatoria per soli titoli per il conferimento di incarichi di rilevatore per svolgimento indagini ISTAT. Per tutte le informazioni e per il modulo di domanda