Il Comune di Ladispoli proroga il bando per il sostegno alla locazione: accesso online fino alle ore 12:00 del 20 marzo

Ladispoli rilancia il sostegno alle famiglie: contributi per il pagamento dell’affitto, domande aperte fino al 20 marzo 2026 –

Una nuova opportunità di sostegno economico alle famiglie in difficoltà è stata lanciata dal Comune di Ladispoli con la pubblicazione del bando per l’assegnazione di contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione per l’annualità 2026. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per le ore 12:00 del 20 marzo 2026, con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto alle persone e ai nuclei familiari che sostengono spese per l’affitto.

L’iniziativa si inserisce nel quadro degli interventi di sostegno sociale promossi dall’Amministrazione comunale per fronteggiare le difficoltà economiche legate al pagamento dell’abitazione, in linea con i fondi regionali e nazionali per il sostegno alla locazione. Gli uffici comunali hanno reso disponibile sul sito istituzionale la modulistica e tutte le informazioni utili per compilare la domanda in formato digitale.

Per l’accesso al beneficio è obbligatoria la compilazione della domanda online, tramite SPID o altra identità digitale, secondo le istruzioni pubblicate nella sezione “Servizi – Domanda per contributo canone di locazione” del portale comunale. Le domande che non risultassero complete o inoltrate dopo la scadenza non saranno prese in considerazione.

Il contributo, come nelle precedenti edizioni dedicate alle annualità precedenti, mira a coprire una parte del canone annuo di locazione per i soggetti che possiedono i requisiti richiesti dal bando, incluse soglie di reddito (ISEE) e condizioni di residenza o locazione nell’ambito del territorio comunale. Gli importi erogati, nelle edizioni precedenti, hanno coperto fino al 40% del canone annuo, con un tetto massimo di contributo per beneficiario, in linea con le risorse messe a disposizione dalla Regione Lazio al Comune di Ladispoli.

L’amministrazione invita tutti i cittadini interessati a consultare attentamente l’avviso pubblico disponibile sul sito istituzionale per verificare i requisiti di accesso, i documenti da allegare e i criteri di formazione della graduatoria. La misura si propone non solo come un sostegno temporaneo, ma come uno strumento di inclusione sociale e di contrasto alla fragilità economica sul territorio comunale.