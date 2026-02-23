A partire dal 1° marzo, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) della ASL Roma 4 compie un importante passo verso l’innovazione e la semplificazione dei servizi: debutta la nuova piattaforma online dedicata ai cittadini.

Dal 1° marzo l’URP della ASL Roma 4 diventa digitale

Grazie al servizio digitale, sarà possibile inviare in modo semplice e immediato:

richieste di informazioni

segnalazioni

reclami

istanze di accesso agli atti

suggerimenti e ringraziamenti

Il nuovo sistema (qui) consentirà di gestire le comunicazioni senza dover scaricare moduli, garantendo un processo più ordinato, tracciabile e trasparente. Ogni richiesta potrà essere inoltrata direttamente dal sito aziendale, con la certezza di un monitoraggio puntuale dello stato della pratica.

L’obiettivo dell’iniziativa è migliorare il dialogo tra cittadini e servizi aziendali, assicurando tempi di risposta più chiari e una gestione più efficiente delle segnalazioni. L’URP continuerà infatti a rappresentare un punto di riferimento fondamentale per l’ascolto e la tutela dei diritti degli utenti, rafforzando il rapporto di fiducia con il territorio.

Restano comunque attivi anche gli altri canali tradizionali di contatto, come lo sportello fisico e il telefono, per garantire accessibilità a tutti.

La digitalizzazione dell’URP si inserisce in un più ampio percorso di modernizzazione dei servizi sanitari, con l’obiettivo di offrire strumenti sempre più vicini alle esigenze dei cittadini.