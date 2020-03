Condividi Pin 1 Condivisioni

”In tempi brevi sarà possibile informare i cittadini circa il calendario riguardante le utenze Non domestiche”

Ladispoli, rifiuti. Augello: ”L’attuale appalto apre le porte a nuove opportunità”

“L’attuale appalto apre le porte a nuove opportunità nella nostra Città” ha annunciato sui social il delegato di Ladispoli Carmelo Augello, il quale ha spiegato che in tempi brevi sarà possibile informare i cittadini circa il calendario riguardante le utenze Non domestiche, che prevederà una diversa e capillare raccolta per le attività del territorio.

Ma non solo. “Anche le utenze Non Domestiche, potranno, in base alle loro esigenze conferire le frazioni differenziate, tranne il secco residuo, direttamente al Centro di Comunale di Raccolta di via degli Aironi”.

Si potrà pertanto contattare i seguenti recapiti per informazioni e richiesta sopralluogo presso il proprio esercizio al numero verde: 800.59.81.14 o tramite indirizzo e-mail: ladispoli@tekneko.com

Dal primo marzo infatti la Tekneko ha il compito di occuparsi della gestione del servizio di raccolta porta a porta con alcune novità introdotte dall’amministrazione comunale. Prime fra tutte, l’apertura domenicale dell’isola ecologica, oppure l’introduzione del ritiro gratuito del verde e degli ingombranti e l’introduzione di mastelli dotati di chip identificativi dell’abitazione a cui appartengono. Altra novità, sarà la raccolta della plastica insieme al metallo e non saranno più presenti divieti di sosta per la pulizia delle strade.

Con questo progetto si potrà rispondere sempre più alle esigenze della città.