Ladispoli, rifiuti abbandonati in città

Intervengono le guardie ecozoofile FareAmbiente

Rifiuti abbandonati in città a Ladispoli: in via San Marino, le guardie ecoxoofile FareAmbiente hanno rimosso e provveduto allo smaltimento di tutto ciò che era stato lasciato in strada, compresi dei sanitari.

Questo è ciò che qualche zozzone ieri ha depositato in via San Marino a Ladispoli. La maggior parte di voi potrà… Gepostet von Guardie Ecozoofile FareAmbiente Ladispoli am Sonntag, 26. Juli 2020