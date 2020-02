Condividi Pin 2 Condivisioni

Ladispoli, Referendum Costituzionale: il voto degli elettori temporaneamente all’estero

L’Amministrazione comunale rende noto che gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovino temporaneamente all’estero, per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricade la data di svolgimento del referendum popolare del 29 marzo 2020, nonché i familiari con loro conviventi, possono esercitare il diritto di voto per corrispondenza.

L’opzione al voto per corrispondenza deve pervenire al comune di iscrizione nelle liste elettorali entro il 32° giorno antecedente la data della votazione entro il 26 febbraio 2020.

In allegato il modello da utilizzare per formulare l’opzione da inviare al seguente indirizzo mail: uffici.demografici@comunediladispoli.it

