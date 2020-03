Ladispoli, ragazzi e genitori ai campetti di via Firenze

Condividi Pin 0 Condivisioni

La Polizia locale è dovuta intervenire per far disperdere le persone che man mano stavano aumentando all’interno del campo da basket per evitare assembramenti

Vietati gli assembramenti. Mantenimento della distanza minima di un metro tra una persona e l’altra.

Stop alle attività sportive.

Uscire sì ma se necessario.

Passeggiate sì, ma evitando assembramenti.

Poche e chiare regole, che a quanto pare non tutti riescono a rispettare.

Ne sono la prova i ragazzi ai campetti di via Firenze intenti a giocare a pallone e quei genitori con bambini al seguito che sempre ai campetti di via Firenze hanno deciso di fermarsi per la “boccata d’aria”.

Sul posto è intervenuta una volante della Polizia locale, incaricata in questi difficili giorni, di vigilare per il rispetto delle norme stabilite dal Dpcm entrato in vigore in tutta Italia già da oggi, anche se già da settimane indica i comportamenti da seguire a tutti gli italiani.

Una bella ramanzina (ovviamente a distanza di sicurezza) ai genitori da parte degli agenti della municipale ha fatto sì che questi lasciassero i campetti.