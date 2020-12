Share Pin 1 Condivisioni

Il feretro verrà esposto nella cappella del cimitero della cittadina

Ladispoli, questa mattina l’ultimo saluto a Cristiano Paoli

Cristiano Paoli è venuto a mancare pochi giorni fa lasciando un vuoto enorme nelle comunità di Ladispoli e Cerveteri. A stroncargli la vita, secondo quanto appreso, sarebbe stato un infarto fulminante. Questa mattina dalle ore 10:00 alle ore 12.00 verrà esposto il feretro nella cappellina del Cimitero di Ladispoli, mentre alle 12.30 ci sarà la benedizione del feretro da parte di Don Federico.

Si terrà in forma strettamente privata, come da volontà espressa dalla famiglia.

Cristiano Paoli era molto noto sul territorio, e non solo, per le sue opere, molte delle quali le aveva donate alle città di Ladispoli e Cerveteri.

Cristiano era anche una persona dal cuore generoso che si rimboccava le maniche per gli altri, come dimostra il suo ‘servizio’ come volontario per l’associazione Animo.

