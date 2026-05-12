Ladispoli, quasi un milione di euro per nuove case popolari

In arrivo 7 alloggi nel Piano di Zona Fascia Aurelia

C’è anche Ladispoli tra i comuni coinvolti nel maxi piano della Regione Lazio da oltre 44 milioni di euro destinati all’edilizia pubblica e sociale. Le risorse, provenienti dai fondi europei Fesr 2021-2027, serviranno a finanziare nuovi interventi delle Ater sul territorio regionale con l’obiettivo di aumentare la disponibilità di alloggi a prezzi accessibili e migliorare la qualità dell’abitare.

Nel dettaglio, all’Ater della provincia di Roma sono stati assegnati complessivamente 8,8 milioni di euro per diversi progetti distribuiti nei comuni del territorio. Una parte dei fondi arriverà anche a Ladispoli: 950mila euro saranno infatti destinati al completamento di un intervento di nuova costruzione nel piano di zona Fascia Aurelia, dove verranno realizzati 7 nuovi alloggi popolari.

Il finanziamento rientra nella strategia regionale illustrata dal presidente Francesco Rocca insieme alla vicepresidente Roberta Angelilli e all’assessore alle Politiche abitative Pasquale Ciacciarelli. L’obiettivo dichiarato è quello di contrastare l’emergenza abitativa, favorire l’housing sociale e riqualificare le aree urbane più fragili attraverso investimenti mirati sul patrimonio pubblico.

Per Ladispoli si tratta quindi di un intervento importante che punta ad ampliare l’offerta di edilizia residenziale pubblica sul territorio, dando risposta alla crescente domanda di abitazioni a canone accessibile.