Cerveteri guarda al futuro: al via i concorsi per una nuova stagione amministrativa

Una giornata che la Sindaca non ha esitato a definire “storica” per l’intera comunità. Con l’apertura ufficiale dei concorsi pubblici per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 9 nuove figure professionali, la macchina amministrativa di Cerveteri si prepara a cambiare volto. Non si tratta di una semplice operazione burocratica, ma di un passo concreto per rendere l’Ente “più moderno, efficiente e giovane”, rispondendo con i fatti alle esigenze di rinnovamento del territorio.

L’operazione coinvolge settori strategici che rappresentano il cuore pulsante del funzionamento comunale. Dalla sicurezza urbana con i nuovi Agenti di Polizia Locale alla solidità gestionale garantita dagli specialisti dell’area amministrativa e contabile, fino alla progettazione e cura della città affidata ai nuovi funzionari tecnici. L’obiettivo è chiaro: costruire una squadra motivata e pronta a “mettersi in gioco per il bene comune”.

Una porta aperta per i giovani e il territorio

Il messaggio lanciato dall’amministrazione è un invito diretto alla partecipazione attiva. Entrare a far parte di questa squadra significa infatti “contribuire in prima persona alla crescita di Cerveteri”. Un dettaglio fondamentale riguarda la validità delle graduatorie che resteranno attive per tre anni. Anche per chi non risulterà vincitore immediato, l’inserimento in graduatoria rappresenta “una speranza concreta che resta aperta nel tempo”, offrendo la possibilità di essere chiamati successivamente per nuove necessità dell’Ente.

L’importanza del momento è stata sottolineata dalla presenza della Sindaca insieme all’Assessore al Personale Alessandro Gazzella e al Vicesindaco Riccardo Ferri, che hanno voluto portare personalmente un grande “in bocca al lupo” ai candidati durante le prime prove. Questo traguardo è il frutto di un lavoro di coordinamento complesso che ha visto protagonisti l’Ufficio Personale, il dirigente Emiliano Magnosi, la funzionaria Gloria Cesarini e il comando della Polizia Locale con Cinzia Luchetti e Roberto Tortolini.

Cerveteri oggi non offre solo posti di lavoro, ma l’occasione di diventare parte integrante di un progetto di sviluppo collettivo. Ai candidati va l’augurio più sentito della prima cittadina: “Mettetecela tutta: Cerveteri conta su di voi!”. Per seguire l’esito delle prove e restare aggiornati, è possibile consultare la sezione Amministrazione Trasparente sul portale ufficiale del Comune.