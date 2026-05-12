Emergenza abitativa: l’Amministrazione Grando stanzia 176mila euro di fondi propri per il canone di locazione

Confermato l’impegno dell’Amministrazione comunale a sostegno delle famiglie

L’Amministrazione del Sindaco Grando conferma il proprio impegno a sostegno delle famiglie nell’ambito degli interventi destinati al pagamento dei canoni di locazione.

Negli ultimi anni le risorse destinate a questa misura si sono progressivamente ridotte, fino ad attestarsi nel 2026 a 86.232,76 euro.

A fronte di oltre 500 domande presentate, l’Amministrazione comunale ha ritenuto necessario intervenire con un’integrazione di 176.000 euro di fondi propri portando così la disponibilità complessiva a 262.433,78 euro.

Si tratta di uno sforzo significativo, assunto con responsabilità istituzionale e con l’obiettivo di garantire un sostegno concreto a numerose famiglie che vivono una condizione di crescente difficoltà abitativa.

“Anche in questa occasione, l’Amministrazione del Sindaco Grando, conferma una linea di attenzione sociale basata sulla concretezza e sulla vicinanza ai bisogni reali della comunità” ha commentato Fargnoli.