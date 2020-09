Ladispoli, proseguono gli appuntamenti con la raccolta sangue

Share Pin 9 Condivisioni

Appuntamento venerdì 2 ottobre dalle 7 alle 11 in via Vilnius 5 (Cerreto)

Proseguono gli appuntamenti con la donazione del sangue all’Avis di Ladispoli.

Il nuovo appuntamento è per il 2 ottobre dalle 7 alle 11 in via Vilnius 5 a Ladispoli.

“Siamo in emergenza sangue”, si legge nel messaggio Avis, “serve l’aiuto di tutti”.

Per poter donare sangue basta essere in buone condizioni di salute, avere un’età compresa tra 18 e 65 anni e avere un peso di almeno 50 kg.

Per informazioni si può chiamare il numero 328 75 84 568.