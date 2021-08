La petizione promossa dalle associazioni Scuolambiente e Salviamo il Paesaggio Litorale Roma Nord per la salvaguardia della palude di Torre Flavia

Ladispoli: prosegue la raccolta firme per salvaguardare Torre Flavia –

Riceviamo e pubblichiamo –

Da alcuni giorni è possibile firmare per la petizione proposta da Scuolambiente e Salviamo il Paesaggio Litorale Roma Nord per la difesa dell’ecosistema del Monumento naturale della palude di Torre Flavia a forte rischio di erosione marina, anche on line andando a questo link https://www.change.org/tuteliamolapalude .

“La raccolta cartacea procede molto bene, anche grazie alla preziosa collaborazione della Associazione Nautica Campo di Mare e a quella di altre associazioni che si sono messe a disposizione, la gente aderisce con entusiasmo e i banchetti che abbiamo predisposto suscitano sempre interesse e partecipazione. Tuttavia alcune limitazioni imposte dall’emergenza Covid ci hanno indotto a estendere la raccolta anche on line” spiegano gli organizzatori “in modo da dare ancora più forza alla nostra campagna di sensibilizzazione”.

Il problema dell’erosione marina ha radici lontane ma negli ultimi anni l’avanzata del mare sta mettendo a serio rischio il cordone dunale che ora potrebbe collassare compromettendo seriamente l’ecosistema della palude. Da qui la necessità, secondo le Associazioni ambientaliste, di avviare una raccolta firme che porti all’attenzione degli enti competenti tale situazione.

I cittadini potranno continuare a sottoscrivere la petizione nei punti di raccolta (presso l’Associazione Nautica Campo di Mare e lo Stabilimento Ezio La Torretta sul Lungomare Navigatori Etruschi di Campo di Mare mentre a Ladispoli presso il Centro Associato Veterinario Ladispoli in Via Formiama) e presso gli altri punti di raccolta sul territorio in fase di organizzazione, ma potranno anche, fina da ora, firmare on line

“Siamo certi che in questo modo molti cittadini e i villeggianti che amano il nostro litorale e che non hanno potuto recarsi per mille motivi ai nostri banchetti sosterranno, con la loro firma digitale la nostra petizione” Concludono gli organizzatori.